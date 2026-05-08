55 винарни, гурме изкушения, шествия, музика и нови локации превръщат града под тепетата в сцена на вкусовете до неделя

С чаша вино в ръка, музика по калдъръма и стотици посетители из улиците на Стария град започна 12-ото издание на „Дефиле Вино и гурме“ – фестивалът, който всяка пролет превръща Пловдив в столица на вкуса.

Тази година събитието събира рекорден брой участници – 55 български винарни и 18 производители на храни и гурме продукти от цялата страна. Освен традиционните възрожденски къщи, за първи път към фестивалните пространства се включват и Малките и Големите конюшни в Стария град, където е обособена специална зона за отдих с вино, музика и места за срещи между посетители и производители.

Официалното откриване започна с празнично настроение и традиционно Дионисиево шествие, което премина по улиците на резервата под звуците на музика и аплодисменти.

Председателят на Съвета по туризъм Любозар Фратев подчерта, че фестивалът продължава да расте всяка година и вече е едно от емблематичните събития за Пловдив. По думите му част от приходите отново ще бъдат насочени към ученици и студенти от професионални гимназии и университети, които участват в организацията.

Кметът Костадин Димитров акцентира върху все по-силното позициониране на Пловдив като винена и културна дестинация. Според него богатата фестивална програма през май, комбинирана със събития като Giro d’Italia, концерти, шествия и откриването на велосезона, превръща града в притегателен център за туристи от страната и чужбина.

Освен дегустациите, фестивалът предлага DJ сетове, арт събития, музикални изпълнения и специални винени преживявания в различни точки на Стария град. Калдъръмените улици, вътрешните дворове и възрожденските къщи отново се изпълниха с хора, които обикалят с фестивални чаши и търсят следващия вкус, който да запомнят.

„Дефиле Вино и гурме“ продължава до 10 май и обещава още много срещи между виното, храната, културата и атмосферата, която само Старият Пловдив може да даде.

