Светлина Стоянова и пианистът на Виенската опера Стивън Хопкинс с концерт в Пловдив

Световноизвестното мецосопрано се завръща пред пловдивската публика на 16 ноември в Епископската базилика в рамките на фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“

Мецосопраното Светлина Стоянова и американският пианист Стивън Хопкинс ще изнесат концерт в Епископската базилика на Филипопол на 16 ноември. Срещата с двамата артисти е част от XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“.

Стоянова е сред българските оперни певици с международна кариера. След обучението си в Кралската консерватория на Шотландия тя печели първа награда на престижния международен певчески конкурс „Neue Stimmen“ в Германия през 2017 г. Това отваря пътя ѝ към сцени и оперни театри в Европа, сред които Виенската държавна опера, Миланската Скала, Цюрихската опера и Росиниевият оперен фестивал в Пезаро.

Във Виена певицата е солист през сезоните 2018/19 и 2019/20, където изпълнява роли като Розина в „Севилският бръснар“, Керубино в „Сватбата на Фигаро“ и Лола в „Селска чест“. Сред по-скорошните ѝ сценични успехи са ролята на Хензел в операта „Хензел и Гретел“ в Цюрих и дебютът ѝ в Кралската опера „Ковънт Гардън“ в Лондон като Керубино.

През лятото на 2026 г. Светлина Стоянова се срещна с пловдивската публика и в заглавната роля на „Кармен“ от Бизе на сцената на Античния театър, в рамките на фестивала Opera Open на Държавна опера – Пловдив.

Наред с оперните си ангажименти певицата развива и активна камерна кариера. Изнася рецитали в Musikverein във Виена и Wigmore Hall в Лондон, включително със Стивън Хопкинс.

Американският пианист и диригент работи във Виенската държавна опера от 16 години. Той е сред музикантите, които съпровождат певците в оперните спектакли, включително в речитативите и континуо пар