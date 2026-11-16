Храните във веригите поскъпват с 1,7% за година, общата инфлация е 5,7%

Поскъпването на храните е съсредоточено в пресните плодове и зеленчуци

Индексът на цените на храните във веригите, изчислен от Асоциация „Активни потребители“, показва поскъпване с 1,66% от ноември 2025 г. до октомври 2026 г. Индексът обхваща 73 вида храни и безалкохолни напитки в 72 търговски вериги. За същия период общата инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) на НСИ, е около 5,7%.

Храните и безалкохолните напитки дават около 8% от инфлацията, а заедно с алкохола и тютюна – около 15%. Повече от половината от поскъпването (54%) идва от транспорта, следван от жилището, водата, електроенергията и горивата (16%) и ресторантите и хотелите (12%).

Поскъпването на рафта е съсредоточено в малко стоки. 12-те вида пресни плодове и зеленчуци са поскъпнали средно с 8,1%, а останалите 61 вида храни и безалкохолни напитки – с 0,4%. Най-много са поскъпнали бялото зеле (+33,2%), доматите (+26,5%) и морковите (+25,6%), а най-много са поевтинели лимоните (-14,5%) и кравето масло (-13,4%).

Цените и еврото

В месеца на въвеждане на еврото, януари 2026 г., цените на храните във веригите растат с 1,85%, но до март около три четвърти от скока е върнат. От 44-те сравнени вериги 37 са поскъпнали, а 7 са поевтинели; типичната верига е с 2,1% по-скъпа. Големите вериги са между -4,4% и +4,0%.

„Данните показват, че храните не са основната причина за инфлацията тази година. Но тези данни съществуват само защото веригите са длъжни да показват цените си. От 9 август прагът за това задължение е пет пъти по-висок и много търговци спряха да подават цени. Прозрачността трябва да стане постоянна.“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на БНААП.

От 9 август 2026 г. задължението за ежедневно публикуване на цените важи само за търговците с оборот над 25 млн. евро. Броят на веригите, които подават цени, пада от около 211 на ден през август на 66 в началото на ноември. Асоциацията предлага задължението да стане постоянно, прагът да се върне на около 5 млн. евро оборот с облекчен режим за малките търговци, КЗП да публикува месечен индекс на цените по вериги, архивът на цените да е публичен и актуален като отворени данни.

Потребителите могат да следят цената на продуктите, които купуват често, в безплатната платформа на асоциацията https://nasmetka.eu/ и да получат имейл, когато продуктът е с намалена цена.