Млади акордеонисти и маестро Илиян Тиганев ще се включат в музикалната среща на 16 ноември, входът е свободен

Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ ще отбележи Международния ден на толерантността с концерт и среща с приятели на 16 ноември. Музикалното събитие започва в 18:30 часа в сградата на дружеството на ул. „Ангел Букорещлиев“ № 18А.

Под диригентството на маестро Илиян Тиганев и с клавирния съпровод на Зорница Божкова хорът ще представи програма, която преминава през различни музикални традиции. Публиката ще чуе африкански песни с характерните им ритми, произведения от италианската класика и популярни мелодии от различни народи.

Специални гости ще бъдат младите акордеонисти Сияна Петрова и Теодор Тонов – възпитаници на Александър Маринов от НУМТИ „Добрин Петков“. В музикалната среща ще се включи и техният преподавател с изпълнение на китка от международни танци.

„Музиката има удивителната способност да сближава хора, които говорят на различни езици, имат различни обичаи и вярвания. Когато запеем заедно, тези различия престават да ни разделят“, споделя маестро Илиян Тиганев.

Международният ден на толерантността се отбелязва на 16 ноември по инициатива на ЮНЕСКО от 1995 г. насам. Датата насочва вниманието към уважението към културното многообразие и приемането на различията като основа за мирно съжителство.

Организаторите канят пловдивчани на вечер, посветена на музиката като общ език между хората.

Началото е в 18:30 часа, а входът е свободен.