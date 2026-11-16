Повече от век след създаването си емблематичният ням филм „Носферату“ (1922) ще бъде представен в Пловдив в необичайна комбинация със съвременна музика на живо. На 3 декември от 18:30 ч. в Lucky Дом на киното музикантът и композитор Ангел Симитчиев ще съпроводи прожекцията със своя авторска музика.

Лентата на Фридрих Вилхелм Мурнау е сред знаковите произведения на ранния немски експресионизъм. Заснета предимно на реални локации, а не в студио, тя оставя траен отпечатък върху развитието на хорър жанра и нямото кино. Отличителният ѝ визуален стил разчита на естествената светлина, драматичните сенки и запомнящото се превъплъщение на Макс Шрек в образа на граф Орлок.

Новото музикално измерение на филма ще бъде дело на Ангел Симитчиев – български музикант и композитор, чиито творчески търсения обхващат ембиънт и експерименталната електроника. Той започва да работи в тези направления през 2007 г., следвайки пътя си от хардкор пънк сцената. Освен със самостоятелните си проекти Dayin и Born Erased, Симитчиев си сътрудничи с артисти и проекти в областта на театъра, съвременния танц, видеоарта, рекламата и модата.

Той е доктор по музикознание към Института за изследване на изкуствата при БАН, а от 2014 до 2024 г. преподава „Саунд арт“ в Националната художествена академия в София.

Прожекцията на „Носферату“ с музика на живо ще се състои на 3 декември от 18:30 ч. в Lucky Дом на киното. Билетите са на цена 10 евро, а местата са ограничени.

Билети: kinolucky.com