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Надя Исова представя своя самостоятелна изложба в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:53ч, понеделник, 16 ноември, 2026
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Областна администрация Пловдив ще бъде домакин на самостоятелната изложба живопис на художничката Надя Исова „Светът, който нося в себе си“. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа от областния управител на Пловдив Георги Янев в присъствието на гости, приятели и ценители. Събитието се реализира с любезната подкрепа на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив.

В новата си изложба Надя Исова кани зрителите в своя вътрешен свят, изграден от лични спомени, усещания и богата палитра от преживявания. Чрез силата на живописта художничката вплита образи от природата и човешките емоции, улавяйки непреходните мигове, които докосват душевността.

Със своята изложба авторката кани публиката да се потопи в изкуството като хармонична симбиоза между красота, багра и емоция и да се докосне до един интимен свят на преживявания, които оставят траен спомен.

Изложбата може да се види до 27 ноември, всеки работен ден от 10 до 16 часа.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:53ч, понеделник, 16 ноември, 2026
0 122 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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