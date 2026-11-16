Надя Исова представя своя самостоятелна изложба в Пловдив

Областна администрация Пловдив ще бъде домакин на самостоятелната изложба живопис на художничката Надя Исова „Светът, който нося в себе си“. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа от областния управител на Пловдив Георги Янев в присъствието на гости, приятели и ценители. Събитието се реализира с любезната подкрепа на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив.

В новата си изложба Надя Исова кани зрителите в своя вътрешен свят, изграден от лични спомени, усещания и богата палитра от преживявания. Чрез силата на живописта художничката вплита образи от природата и човешките емоции, улавяйки непреходните мигове, които докосват душевността.

Със своята изложба авторката кани публиката да се потопи в изкуството като хармонична симбиоза между красота, багра и емоция и да се докосне до един интимен свят на преживявания, които оставят траен спомен.

Изложбата може да се види до 27 ноември, всеки работен ден от 10 до 16 часа.