Илия Желев представя цветни литографии в галерия „Абрис“

Графична галерия „Абрис“ открива на 20 ноември от 17:30 ч. в Пловдив изложба на Илия Желев – художник с ярък и разпознаваем почерк, чието творчество се движи свободно между реалното и въображаемото, между фигуративното и абстрактното.

Изложбата в „Абрис“ предлага възможност за среща с една по-рядко показвана страна от творчеството на художника – неговите литографии.

Експозицията обединява 24 цветни литографии, създадени между 1990 и 2000 година и отпечатани от литографски камък. Особен интерес представлява фактът, че това са сред малкото произведения на Желев, реализирани в печатна графика. Техника, която поставя различни предизвикателства пред художника, но същевременно разкрива нови възможности за неговия характерен художествен изказ.

Илия Желев е сред утвърдените имена в съвременното българско изобразително изкуство. Роден в Пловдив, той изгражда художествена кариера, която отдавна надхвърля границите на България. С над 120 самостоятелни изложби и трайно присъствие на европейската художествена сцена, той е особено добре познат на публиката в цяла Европа.

Неговият характерен стил се отличава с наситена цветност, свободна игра с формата и особена чувствителност към ритъма на композицията. Художественият му свят е едновременно експресивен и деликатен, изпълнен с въображение, настроение и фина ирония.

В произведенията на Илия Желев светът сякаш следва свои собствени правила. Зад привидната лекота на композициите се разкрива богат и многопластов художествен език. Изкуство, което не настоява да бъде разтълкувано, а приканва зрителя да открива собствените си истории в него.

С тази изложба галерия „Абрис“ отправя покана към публиката да погледне отвъд добре познатото творчество на автора и да открие един любопитен, сравнително непознат аспект от неговия художествен път.

Откриване: 20 ноември 2026 г., 17:30 ч.

Място: Графична галерия „Абрис“, ул. „Отец Паисий“ 17, Пловдив

Уебсайт: abrisgallery.com