Безплатни профилактични прегледи за мъже в Пловдив

Националната кампания Movember Bulgaria 2026, организирана от фондация „Утре“, тече с пълна сила в цялата страна, включително и Пловдив. Уролози ще преглеждат профилактично и безплатно в болници, поликлиники и медицински центрове в различни градове от България за четвърта поредна година с цел превенция на заболявания като рак на простатата и рак на тестисите. Почти във всеки ден от месец ноември се осъществява поне по един преглед някъде в страната.

От какво можем да се възползваме в Пловдив

В Пловдив безплатните профилактични прегледи за мъже ще се осъществят при д-р Стела Миланова-Запрянова. Специалист уролог с почти 15 години медицински опит, тя е сред най-активните поддръжници на кампанията. В кабинета ѝ в Медицински център „Хипократ-Н“, база 2 на улица „Драгота“ №6 тя ще осигури безплатни профилактични прегледи на 20 ноември между 8:30 и 13:30. Записванията стават предварително на адреса на фондацията, която организира Movember Bulgaria – https://fondaciyautre.com.

Какво е Movember?

Movember е световно движение, което има за цел да повиши осведомеността на обществото за здравословните проблеми на мъжете като рака на простатата, рака на тестисите и психичните проблеми, водещи до самоубийство. В подкрепа на кампанията всяка година мъже от цял свят си пускат мустаци и/или брада, които остават върху лицата им през месец ноември.

Българската фондация „Утре“ и нейните партньори обаче отиват по-далеч. През последните 4 години бяха организирани десетки дни за прегледи за рак на простатата и рак на тестисите, напълно безплатни за участниците в тях. Възползваха се над 300 мъже, които се погрижиха за своето здраве и се информираха за болестите и рисковете, свързани с тях. В рамките на кампаниите бяха организирани над 10 корпоративни събития за повишаване информираността относно грижата за мъжкото здраве, като най-популярното е „Разговор за мъжко здраве“ с уролозите от екипа. И всичко това – с една единствена кауза – здравето на българския мъж и превенцията на заболявания, които могат да доведат до преждевременна смърт. Това може да се постига чрез редовни профилактични прегледи.

Партньори на кампанията тази година са PaySafe, ICT Strypes, ПОК Доверие, УМБАЛ Медика Русе, Уни Хоспитал Панагюрище и др.

Повече за болестите, за превенцията на които Movember Bulgaria се бори.

Ракът на простатата представлява неконтролиран растеж на клетки в простатата – жлеза в мъжката репродуктивна система под пикочния мехур. Най-застрашени са мъжете над 50 г., като рискът напредва с възрастта. Този рак се развива бавно, но все пак е ключово за лечението му да бъде открит навреме. Всяка година се диагностицират 1,2 милиона случая на рак на простатата, а 350 000 души умират от тази болест. Така тя се оказва втората най-смъртоносна ракова болест сред мъжете по света. Един на осем мъже се диагностицира с рак на простата в даден момент от живота си, а един на 40 умира от това. При 80% от случаите, ракът е ограничен до простатата и е с нисък риск за разпространение. 99% от мъжете, диагностицирани с такъв, живеят повече от 10 години след диагнозата. Това се постига благодарение на редовни прегледи при уролог и контрол над ситуацията. Ако туморът на простата метастазира и се разпространи към други органи, което би могло да се получи, ако той не се проследява от лекар, то шансът за оцеляване повече от 5 години е между 30 и 40%.

Ракът на тестисите се лекува по-лесно, стига да бъде открит навреме. Дори да се е разпространил, химиотерапията помага при около 80% от случаите. Открива се при около 700 000 души годишно. Най-рисковата възраст е между 20 и 34 години. Генетичната обремененост и заседналият начин на живот са сред факторите за развитие на този рак. Рискът при белите мъже е 4-5 пъти по-висок отколкото при чернокожите и 3 пъти по-висок спрямо азиатците. Дори да се наложи отстраняване на засегнат от рак тестис, плодовитостта се запазва, тъй като другият компенсира.

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Всички болести и проблеми, за чиято превенция кампанията Movember Bulgaria се бори, могат да бъдат лекувани, стига да бъдат открити навреме. Затова ви съветваме да се възползвате от тази възможност за безплатни профилактични прегледи. Не губите нищо, а напротив – полагате важна грижа за своето здраве и дълголетие.