Безплатни прегледи на пацинти с кучешка тения в УМБАЛ „Свети Георги“

Безплатни профилактични прегледи за пациенти, претърпели операция по повод ехинококоза (кучешка тения), ще се проведат в УМБАЛ „Свети Георги“ в периода от 18 до 20 ноември 2026 г. Инициативата отново е част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, насочена към насърчаване на профилактиката, ранната диагностика и навременния достъп до специализирана медицинска помощ.

Ехинококозата, известна още като кучешка тения, е сериозно паразитно заболяване, причинено от тенията Echinococcus. Основни източници на заразата са заразени домашни и бездомни кучета, както и диви животни като вълци и лисици. Човекът е междинен гостоприемник, който може да се зарази при поглъщане на яйца на паразита. Това най-често се случва чрез замърсени ръце след контакт със заразено куче или при консумация на неизмити плодове и зеленчуци.

След попадане в храносмилателната система ларвите на паразита преминават през чревната стена и по кръвен път достигат до различни органи. Най-често се засяга черният дроб, а по-рядко – белите дробове, бъбреците, мозъкът и други органи. Там се образуват кисти, които нарастват бавно и могат да се развиват в продължение на години, без да предизвикват изразени симптоми.

В началните етапи чернодробната ехинококоза често протича безсимптомно. Възможни са алергични прояви, включително уртикария. С нарастването на кистата могат да се появят тежест и тъпа болка в дясното подребрие, както и увеличаване на размерите на черния дроб.

Заболяването крие риск от сериозни усложнения. Едно от най-честите е вторичната инфекция с нагнояване на кистата. Състоянието може да протече с висока температура, болка и увеличаване на черния дроб, жълтеница и обща интоксикация. Клиничната картина често наподобява тази на чернодробен абсцес.

Особено важно е пациентите, претърпели операция по повод ехинококоза, да продължат редовното си проследяване от специалист. Заболяването има хроничен характер и съществува риск от рецидив, поради което е необходимо дългосрочно медицинско наблюдение, обикновено в рамките на пет години, както и провеждане на назначеното противопаразитно лечение и спазване на препоръките за възстановяване.

Безплатните прегледи ще се извършват от 18 до 20 ноември в Отделението по паразитология, База 1 на УМБАЛ „Свети Георги“, на адрес: бул. „Васил Априлов“ № 15А, зала 3.