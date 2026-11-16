Задържаха 52-годишен за серия взломове на автомобили в Пловдив

Служителите на реда задържаха извършител на серия взломявания на моторни превозни средства в Пловдив. Съвместните действия на разследващи от Второ и Четвърто районни управления са предприети след получени няколко последователни сигнала миналата седмица.

Според предварителната информация били разбити странични стъкла на четири автомобила в кв. „Христо Смирненски“ и един в кв. „Каменица“, като освен уврежданията, трима от шофьорите установили и липси на пари и вещи. В четвъртък 52-годишният извършител, с богато криминално досие и присъди, бил задържан. Работата по образуваните досъдебни производства продължава под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.