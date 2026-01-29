Христо Николов открива юбилейна изложба в ГХГ – Пловдив

Известният художник Христо Николов избра зала „2019“ на Градската художествена галерия – Пловдив (ул. „Гладстон“ 32), за да представи юбилейна изложба по повод своята 80-годишнина.

Откриването ще се състои на 29 януари от 18:00 часа, като в експозицията ще бъдат показани голямоформатни платна, специално подготвени за юбилея.

В изложбата ще могат да се видят както абстрактни, така и по-асоциативни и свързани с реалното произведения, които отразяват дългогодишното развитие на автора – от фигуралната композиция, през пейзажа и натюрморта, до свободния абстрактен живописен език.

„Изкуството се движи между реалното и абстрактното. Аз се опитвам да се вместя в пространството между двете“, споделя художникът за своята най-нова експозиция.

Изложбата е с вход свободен и ще може да бъде разгледана до 17 февруари.

Христо Николов е роден през 1945 г. и е дългогодишен преподавател в Художествената гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив. Той е сред утвърдените имена в българската съвременна живопис, с богата изложбена дейност в страната и чужбина и редица отличия, включително Награда „Пловдив“ и „Мечът Ромфея“.