Двадесет и четвъртото издание на литературния фестивал „Пловдив чете“ продължава днес, 19 юни, с богата програма от литературни срещи, премиери и изложба, които са с вход свободен за всички посетители.
От 14:00 до 19:00 часа
В Дома на науката и техниката – Пловдив (ул. „Уилям Гладстон“ №1) може да бъде разгледана изложбата „Литературен вестник на 35 години“, организирана в партньорство с Народна библиотека „Иван Вазов“. Експозицията ще остане отворена за посетители до 21 юни.
От 18:30 часа
На сцената на бар ТеатъРа (ул. „Княз Александър I“ №34) издателство „Жанет 45“ представя събитието „Стихове и спомени – Божана Апостолова“, като текстовете ще бъдат прочетени от Мария Сотирова.
От 19:30 часа
Отново на сцената на бар ТеатъРа издателство „Жанет 45“ ще представи книгата „Непокътнат свят“ с участието на Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски.
„Пловдив чете“ е един от най-значимите литературни форуми в България, който събира писатели, преводачи, художници и читатели чрез четения, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти и творчески работилници.
Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година. Домакин е издателство „Жанет 45“, а съорганизатори са Община Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“.
Всички събития от програмата са с вход свободен.
снимка: Ванеса Попова