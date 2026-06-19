Програмата на „Пловдив чете“ за 19 юни 2026 г.

Двадесет и четвъртото издание на литературния фестивал „Пловдив чете“ продължава днес, 19 юни, с богата програма от литературни срещи, премиери и изложба, които са с вход свободен за всички посетители.

От 14:00 до 19:00 часа

В Дома на науката и техниката – Пловдив (ул. „Уилям Гладстон“ №1) може да бъде разгледана изложбата „Литературен вестник на 35 години“, организирана в партньорство с Народна библиотека „Иван Вазов“. Експозицията ще остане отворена за посетители до 21 юни.

От 18:30 часа

На сцената на бар ТеатъРа (ул. „Княз Александър I“ №34) издателство „Жанет 45“ представя събитието „Стихове и спомени – Божана Апостолова“, като текстовете ще бъдат прочетени от Мария Сотирова.

От 19:30 часа

Отново на сцената на бар ТеатъРа издателство „Жанет 45“ ще представи книгата „Непокътнат свят“ с участието на Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски.

„Пловдив чете“ е един от най-значимите литературни форуми в България, който събира писатели, преводачи, художници и читатели чрез четения, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти и творчески работилници.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година. Домакин е издателство „Жанет 45“, а съорганизатори са Община Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“.

Всички събития от програмата са с вход свободен.

снимка: Ванеса Попова