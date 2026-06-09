Специална вечер в памет на Божана Апостолова, срещи с Георги Господинов и Рене Карабаш, десетки литературни събития и свободен вход очакват пловдивчани между 12 и 21 юни

Пловдив отново ще живее в ритъма на литературата между 12 и 21 юни, когато ще се проведе 24-ото издание на фестивала „Пловдив чете“. Създаден по инициатива на Божана Апостолова, форумът през годините се утвърди като едно от най-значимите литературни събития в България, превръщайки града в място за срещи между писатели, издатели, преводачи и читатели.

Официалното откриване е на 12 юни от 20 часа в Лятно кино „Орфей“, където ще бъдат връчени престижните отличия „Орфеев венец“ за принос към съвременната българска поезия и „Златна четка“ за най-добро художествено оформление на книга. Церемонията ще бъде съпроводена от концерта на проекта „Джазът пее на български“, а водещ ще бъде Мирослава Кацарова.

Сред най-емоционалните моменти в програмата се очаква вечерта „Стихове и спомени – Божана Апостолова“ на 19 юни, посветена на поетесата, издател и създател на фестивала, оставила траен отпечатък върху литературния живот на Пловдив и страната.

В рамките на десетте фестивални дни публиката ще има възможност да се срещне с Георги Господинов, Рене Карабаш, Здравка Евтимова, Иван Станков, Мария Донева, Кристин Димитрова, Ина Иванова, Владислав Христов и още десетки автори и литературни изследователи.

Програмата включва премиери на книги, дискусии, изложби, филмови прожекции, театрални пърформанси и събития, които преплитат литературата с киното, музиката и съвременните дигитални изкуства. Сред акцентите са прожекцията на документалния филм „Естествен филм“ за Георги Господинов, разговори за литературата извън столицата, за наративите в компютърните игри и за мястото на книгите в съвременните обществени процеси.

Поезията традиционно заема специално място във фестивала. Финалът на „Пловдив чете“ на 21 юни ще бъде белязан от премиерата на новата стихосбирка на Рене Карабаш, която ще разкаже и за пътя си до Международния Букър 2026.

В програмата са включени още изложбите „Литературен вестник на 35 години“ и експозицията на носителя на наградата „Златна четка“, както и церемонията „Читател на годината“, организирана от Народна библиотека „Иван Вазов“.

Всички събития от 24-ото издание на „Пловдив чете“ са с вход свободен, а организаторите очакват хиляди любители на книгите да се включат в литературния празник на града.