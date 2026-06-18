„Свободата е най-безценното притежание на твореца“, казва поетесата в разговор за паметта, изкуството и границите на словото

Поезията е ритуал, начин на живот и опит да се върнем към собственото си съществуване – това каза поетесата Мирела Иванова в специално интервю за „Под тепето“ по време на представянето на новата ѝ книга „Призоваване на поезията“ в Пловдив.

Разговорът се състоя в рамките на Литературен Салон „Spirt & Spirit“ и фестивала „Пловдив чете“ – събитие, на което медията ни бе единствената присъстваща, а акцентът падна върху ролята на поезията в съвременния свят и границите на творческата свобода.

На въпрос коя „подробност“ от ежедневието най-бързо се забравя днес, Иванова отвръща с размисъл за начина, по който хората се отнасят към живота и паметта – често повърхностно и с липса на осъзнатост.

„Поезията е и ритуал, и начин на живот. Тя е опит да върнем собствените си животи към едно по-дълбоко усещане за смисъл“, казва тя и допълва, че „творческото усилие не е еднократен акт, а постоянен процес на съпротива срещу баналното и материалното„.

Според нея поезията не бива да се възприема като форма на изповед или психоанализа. Тя не е универсално спасение, а сложна територия, в която присъстват и самота, и трагичност, и граници, отвъд които словото вече не може да помогне.

В разговора поетесата направи и препратка към българската литература, споменавайки Яворов като пример за трагическата съдба на твореца и ограниченията на поетическото изразяване.

Особено силен акцент в инсрещата с читателите и по време на разговора ни бе темата за свободата.

„Свободата е най-безценното притежание на един творец. Тя може да бъде вътрешна, да те превърне в изгнаник в собствената ти родина, но може и да бъде голям подарък“, казва тя.

По думите ѝ именно свободата най-често присъства в нейното творчество и в преплитането между биография и поезия.

„Свободата е и синоним на поезията“, допълва Иванова.

В края на разговора попитах поетесата дали има въпрос, който никога не ѝ е задаван, но би искала да чуе. Тя се усмихва и лаконично отговаря: „Има, но няма да го кажа.“

Срещата с Мирела Иванова в Пловдив бе част от литературната програма на „Пловдив чете“ и събра публика в клуб „Петното на Роршах“.