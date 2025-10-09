18 години дух и слово: „Spirt & Spirit“ откри сезона с Антония Апостолова и разговор за литературата отвъд „достатъчността“

Литературният салон на Александър Секулов навърши пълнолетие и доказа, че в Пловдив още има жажда за смисъл, въпреки дъжда, модите и умората от думи

Осемнадесет години. Толкова дълго вече пловдивчани се събират около Spirt & Spirit – литературният салон, създаден от Александър Секулов, който отдавна се е превърнал в нещо повече от културно събитие. Той е убежище и ритуал на четящите хора, които вярват, че разговорът за литературата все още има значение.

Откриването на новия сезон събра онези, които не се уплашиха от дъжда и доказаха, че „няколко капки“ не могат да победят духа.

„Не знам как това се случва?! Че продължаваме вече 18 години да се събираме и да говорим за книги“, каза Секулов. „Може би в това е смисълът – да се учудваш, че литературата още има публика, че писателите още имат какво да кажат, а читателите – какво да чуят.“

Първата вечер бе посветена на романа на Антония Апостолова „Болката идва по-късно“. (бел. ред.:Очаквайте интервюто ни с автора). Срещата премина отвъд конкретната книга и се превърна в откровен разговор за смисъла да пишеш, когато „четенето вече не е обществена ценност“.

Апостолова сподели, че писането за други книги може да бъде и бягство от себе си.

„Понякога, като пишеш за чужди текстове, се скриваш зад тях. Ставаш редактор, журналист, критик и губиш гласа си.“

Тя въведе и понятието „достатъчност“ – като диагноза на днешната литература.

„Опасността е в това, че достатъчният текст е просто ОК – не дразни, не рискува, не смущава. А оттам до посредствеността има една крачка.“

Секулов се усмихна: „А може би писателят трябва просто да е достатъчно луд, за да продължава.“

Разговорът проследи 15-годишната еволюция на българската литература – от „мускулната радост“ в началото на века до днешната ѝ по-затворена, но и по-задълбочена форма.

„Виждаме силна енергия, но и капсулиране около малко имена,“ отбеляза Апостолова. „И въпреки това, има гласове, които продължават да разширяват територията на смисъла.“

Темата за универсалността също бе неизбежна: „Всички истории вече са разказани,“ каза тя. „Важното е как ги разказваш. В това „как“ е всичко – стилът, гласът, дъхът на езика.“

Когато Секулов отбеляза, че романът на Апостолова „Болката идва по-късно“ звучи като книга, в която „авторът се е лекувал сам“, Антония отговори просто: „Може би е така. По принцип вярвам, че за да пишеш, трябва да не си съвсем добре и че литературата е начин да отработиш болката. Иначе защо да я правиш?“

С 18 сезона зад гърба си, Spirt & Spirit продължава да бъде една от малкото литературни сцени в България, където книгите се обсъждат, а не просто представят. Форматът съществува, благодарение на хората, които идват, не за да се снимат с авторите и да получат автограф, а за да ги слушат.

Във време на кратки съдържания, салонът на Секулов напомня, че разговорът за литература също е дълготрайната форма на четене.

„Началото тази година беше обещаващо. „Висока нота“, както каза Сашо Секулов.“ Това написа в мрежата Борислав Илиев – един от най-верните фенове на формата от самото му начало.

След вълнуващото откриване на новия сезон на литературния салон Spirt & Spirit с Антония Апостолова, следващият вторник – 14 октомври, „Петното на Роршах“ ще посрещне Яница Радева и новата ѝ книга „Годината, която започна в неделя“. Разговорът ще води Ина Иванова. Началото е в 19:00 ч. Срещата обещава да бъде една от онези вечери, в които разговорът за литературата става разговор за самите нас, за онова, което губим и което все още успяваме да запазим.

Литературен салон „Spirt & Spirit“ през месец Октомври 2025 г. продължава да се провежда всеки вторник от 19:00 ч. в клуб „Петното на Роршах“ в Пловдив. Ето пълната програма.