Заработи междуведомствената работна група за Околовръстното

Областният управител на Пловдив Георги Янев опредседателства първото заседание на новосъздадената междуведомствена работна група за доизграждането на Околовръстното шосе. Групата е създадена по негово искане, а министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков подкрепи инициативата и определи Янев за неин председател, подчертавайки необходимостта от силно регионално лидерство за решаването на дългогодишните проблеми.

В експертната работна група участват представители на всички институции, които имат отношение към проектирането, съгласуването и строителството на Околовръстното шосе. В състава ѝ влизат ключови експерти от строителните и проектантските дирекции на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областна администрация – Пловдив и общините Пловдив, Родопи и Марица, както и РИОСВ, Басейнова дирекция и инфраструктурните оператори – електро-, ВиК- и комуникационни дружества. На следващото заседание ще се включат и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, на Агенцията по вписвания и на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

„От първия ден на моя мандат водя последователна кампания за приоритизиране на проекта за Околовръстното на национално ниво. Проведох серия от срещи, изпратих официални писма и настоявах пред централната власт всички участъци – включително Югоизточният обход – да бъдат обединени в единен стратегически проект“, заяви областният управител. По думите му, макар отделните позиции да имат статут на обекти от национално значение, това не бе достатъчно, за да се ускори процесът. „Липсата на единна управленска рамка години наред водеше до забавяния, разминавания и блокирани процедури. Затова поисках създаването на работна група, която да обедини всички институции и да осигури реална координация. Това е единственият начин Пловдив да получи модерна и завършена околовръстна инфраструктура в разумни срокове“, коментира още Георги Янев.

На първото заседание бяха разгледани ключовите пречки пред строителството на Югоизточния обход, които бяха докладвани от инж. Ангел Йончовски, началник на отдел „Изграждане на стратегически инфраструктурни проекти“ в АПИ. Той посочи забавено освобождаване на строителното трасе в района на Скобелева майка; незаконни постройки и необходимост от обезопасяване на съоръжения в частни имоти; не са отразени комуникации и кабели в проектната документация; бавни съгласувателни процедури между институциите; необходимост от археологическо наблюдение; изграждане на шумозащитни съоръжения; пресичане на железопътна линия и липса на яснота кой орган издава разрешенията; както и риск имоти да останат без достъп по време на строителството.

В отговор Георги Янев настоя за бързи, конкретни решения още по време на проектирането, а не те да бъдат откривани в хода на строителството. Опитът показва, че това традиционно води до блокиране на обекта с месеци – както е в момента с трасето от Асеновградско шосе до „Скобелева майка“.

„Предстои провеждането на Експертен съвет до края на месеца във връзка с път III-805. Общата дължина на позиция 1 е 2,100 км и очакваме разрешението за строеж да бъде издадено до средата на следващата година. Процедурите по позиции 2 и 3 се изпълняват паралелно и напредват заедно. Разрешението по ОВОС се очаква да е готово до една година, предстои проектиране и отчуждаване, а окончателното разрешение за строеж се очаква до края на 2028 г.“, съобщи директорът на дирекция „Инвестиционно проектиране“ в АПИ инж. Пламена Пасева.

„Строителството на Околовръстното шосе е изключително важен проект за Пловдив и региона. Няма да допуснем повече забавяния. Всички институции трябва да работят в синхрон, за да осигурим бързи и ефективни решения“, подчерта областният управител.

От АПИ съобщиха, че до края на месеца ще бъде готов и съгласуван проектът за обезопасяване на опасните пътни участъци в отсечката между кръговите на Пазарджишко и Асеновградско шосе.

Постигнато беше съгласие за изготвяне на ясен график за последващи срещи, подредени по приоритет, с конкретни ангажименти за всяка институция. Срещите ще се провеждат регулярно, включително ежемесечно, а между тях ще се следи за изпълнението на поетите задачи.

Технически параметри на Околовръстното шосе:

Проектът предвижда удвояване на съществуващия Югозападен обходен път с обща дължина 18,720 км в участъка от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“. Настоящото еднопосочно платно ще бъде разширено до габарит Г23,5, включващ две платна за движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е провела обществена поръчка за изработване на технически проект и Подробен устройствен план (ПУП–ПП), разделена на три обособени позиции:

Позиция 1 (2,1 км): От магазин „Джъмбо“ до края на моста над река Марица – юг.

От магазин „Джъмбо“ до края на моста над река Марица – юг. Позиция 2 (2,66 км): От магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“.

От магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“. Позиция 3 (14 км): От края на моста над река Марица – юг до кръговото кръстовище на Асеновградско шосе.

Част от проекта за разширение и доизграждане на Околовръстното е и Югоизточният обход на Пловдив – от пътен възел „Скобелева майка“ до кръговото на Асеновградско шосе, който осигурява връзката с АМ „Тракия“.