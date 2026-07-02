Пловдив посреща популярна хърватска писателка

Днес пловдивските любители на литературата ще имат възможност да се срещнат с Ена Катарина Халер – една от най-популярните хърватски писателки.

Събитието е организирано от Литературен фестивал Пловдив чете 2026 и Punkt.Studio ( ул. Отец Паисий 38 ) със съдействието на Къща за литература и превод. Разговорът с писателката ще води Теодор Караколев, срещата е от 18:30 часа в Punkt.Studio. Вход – свободен.

Ена Катарина Халер е магистър по архитектура, градско планиране и градски дизайн от Факултета по архитектура в Загреб, Хърватия. Първият ѝ роман „Nadohvat/Within Reach“ (vbz, Загреб) излиза през 2019 г. и на следващата година печели две национални награди – Ksaver Sandor Gjalski за най-добро произведение в прозата и Ivan and Josip Kozarac за най-добро литературно произведение на годината. Вторият ѝ роман „Nevini/The Innocents“ (vbz, Загреб) е издаден през 2024 г. и в момента се превежда на няколко езика. Ена Катарина работи в седмичното списание Express, където пише пътеписи и статии за архитектурното и градското наследство и литературна критика. От октомври 2025 г. работи като коментатор в седмичното телевизионно предаване Peti dan по Хърватската национална телевизия, което се фокусира върху теми, свързани с науката, изкуството и културата, както и социални и политически въпроси.