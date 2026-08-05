Сметната палата ще проверява Пеевски

Сметната палата е образувала производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на народния представител Делян Пеевски. Проверката е започнала след сигнал, подаден на 31 юли от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от институцията.

Според информацията сигналът е свързан със съмнения за несъответствие между декларираните от Пеевски имущество и доходи и фактическия му начин на живот. В него се съдържат и данни за евентуално недекларирани разходи, направени в негова полза.

Проверката ще обхване тригодишен период назад, съгласно действащия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Законовият срок за приключването ѝ е три месеца, като при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен.

След приключване на производството Сметната палата ще трябва да се произнесе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси, или не.

От МВР припомнят, че министър Иван Демерджиев е сезирал институцията, след като Сметната палата е заявила, че няма законова възможност да се самосезира по подобни случаи. В сигнала се посочват и данни, изнесени по време на парламентарно изслушване на 2 юли, свързани с използването на частни самолети от лидера на ДПС през последните години.

От Сметната палата уточняват, че производството е образувано по действащите преходни разпоредби на закона, според които до сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията именно институцията изпълнява функциите по проверка на имуществените декларации и установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности.