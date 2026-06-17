Богата програма с литературни срещи, дискусии, кино и изложба очаква пловдивчани и гостите на града днес, 17 юни, в рамките на XXIV издание на фестивала „Пловдив чете“. Всички събития са с вход свободен.

Акцент в програмата е дискусията „Наративни похвати в гейминга“, която започва в 19:00 часа в клуб Fargo. Писателят Мартин Касабов и книжарят и създател на куизове за игри Андрей Цветков ще разговарят за пресечните точки между литературата и видеоигрите, за начините, по които игрите разказват истории, и за влиянието на класически автори като Кормак Маккарти, Хорхе Луис Борхес, Франц Кафка, Самюъл Бекет, Х. Ф. Лъвкрафт и Итало Калвино върху съвременния гейминг.

Организаторите обещават любопитен разговор за философията, литературата и развлечението, който ще разкрие как сюжетите оживяват чрез персонажи, игрова механика и изборите на самия играч.

По-късно вечерта, от 20:30 часа, отново в клуб Fargo, ще се проведе „Литературно КЪСО КИНО“ с водещ Мартин Касабов – още едно от събитията, които съчетават литературата с други изкуства.

През целия следобед – от 14:00 до 19:00 часа, в Дома на науката и техниката посетителите могат да разгледат изложбата „Литературен вестник на 35 години“, реализирана в партньорство с Народна библиотека „Иван Вазов“. Експозицията ще остане отворена до 21 юни.

Фестивалът „Пловдив чете“ продължава до 21 юни с литературни срещи, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти и творчески работилници. Той е част от Културния календар на Община Пловдив за 2026 година, организиран от издателство „Жанет 45“ в партньорство с Община Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“.

Програма за 17 юни:

14:00 – 19:00 ч. – Изложба „Литературен вестник на 35 години“, Дом на науката и техниката;

– Изложба „Литературен вестник на 35 години“, Дом на науката и техниката; 19:00 ч. – „Наративни похвати в гейминга“ с Мартин Касабов и Андрей Цветков, клуб Fargo;

– „Наративни похвати в гейминга“ с Мартин Касабов и Андрей Цветков, клуб Fargo; 20:30 ч. – „Литературно КЪСО КИНО във Fargo“ с водещ Мартин Касабов.

Входът за всички събития е свободен.