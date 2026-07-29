Парламентът избира правила за новото ръководство на НЗОК

Народното събрание ще разгледа тази седмица процедурните правила за избора на нов управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Те ще определят реда за номиниране на кандидати, публичното представяне на документите им, изслушванията в парламентарната комисия по здравеопазване и окончателното им избиране от депутатите.

Здравната комисия вече определи 12 август като краен срок за внасяне на кандидатури за двата поста.

В програмата на парламента е включено и второто четене на измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници. Предложените текстове са насочени към облекчаване на административните процедури в сектора.

Депутатите ще обсъдят на първо четене и два законопроекта за промени в Закона за държавния служител. Единият, внесен от „Демократична България“, предвижда конкурсите за държавна служба да преминават през централизиран и специализиран етап, както и въвеждане на т.нар. споделени услуги между различни администрации. Другият, предложен от Министерския съвет, залага на проверки за почтеност на кандидатите за длъжности с висок корупционен риск още преди назначаването им.

В дневния ред са включени и законопроекти за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Предложенията засягат както мерки срещу корупционния риск в администрацията, така и режима за назначаване на особен търговски управител.

Сред останалите точки са решение за откриване на филиал на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич, както и второто четене на промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми.

В края на седмицата народните представители трябва да обсъдят и проект за решение, свързан с лятната ваканция на парламента, след което е предвиден традиционният парламентарен контрол.