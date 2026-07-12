Веско Ешкенази и Стоян Караиванов представят ТАНГО Classic

ТАНГО Classic с Веско Ешкенази, Стоян Караиванов и Плевенска филхармония гостува в Пловдив

Пловдив е част от лятното турне ТАНГО Classic на Плевенската филхармония и световните виртуози Веско Ешкенази и Стоян Караиванов.

На 13 юли (понеделник), от 20 часа, красотата на тангото ще се пренесе на сцената на Летен театър „Бунарджика” в града под тепетата. Обичаният музикален проект на Плевенска филхармония ТАНГО Classic и музикалния тандем от световна величина Веско Ешкенази – цигулка & Стоян Караиванов – бандонеон, ще разкажат историята на тангото с вълнуваща музикална програма.

Заедно с музикантите от Плевенската филхармония, обединени в едно незабравимо танго преживяване с танцьорите Далия Димитрова и Николай Джуров, маестро Ешкенази и първият български бандонеонист Стоян Караиванов ще поведат публиката, представяйки тангото чрез произведения от класиката музика, филмовата музика и страстните аржентински ритми. В центъра на това вдъхновяващо музикално пътешествие е тангото – класическото, европейското, аржентинското, изпълнено през призмата на класическата музика. Концертът е незабравимо преживяване със световните танго мелодии, които разказват съкровени истории.

В аранжименти, специално написани от Стоян Караиванов за цигулка, бандонеон и камерен състав, ще прозвучат любими на публиката произведения. Вдъхновяващата музикална приказка започва с класически творби: „Малка нощна музика“ от Моцарт, „Хибриди“ от Менделсон и „Хабанера“ из операта „Кармен“ от Бизе – Сарасате, представени през идеята на тангото.

Популярните или по-малко известни мелодии от аржентинските композитори на танго Агустин Барди – „Gallo Сiego“, Освалдо Пулиезе – „A Evaristo Carriego“, Освалдо Руджеро – Bordoneo y 900“, Педро Мафия – „Taconeando“, Раул Гарехо –„Bien al Mango“, Анхел Вилолдо – „El choclo“, както и „Adios, Nonino“ от Астор Пиацола, и „Jealousy“ от Якоб Гаде/Астор Пиацола постепенно редят пъстрата мозайка на чувствения танц.

Концертите ТАНГО Classic с Веско Ешкенази и Стоян Караиванов са още по-вълнуващи и заради силната визуална идея на сцената – музиката, танца и цялостното огнено усещане за тангото се сливат с филмовото изкуство и отварят световните архиви, благодарение на специално създадена мултимедия с фрагменти от филми, велики концерти и разкази за танго историята. Визуалната страна на проекта ТАНГО Classic, както и звукът на концертите в турнето е дело на екипа на Валери Рулински.

Единствената открита лятна сцена в тазгодишното издание на турнето ще бъде романтичния летен театър „Бунарджика” в Пловдив, а в следващите дни музикалното пътешествие продължава с последните летни концерти с танго програма:

14 юли, 19:00 ч. – Велинград, НЧ „Отец Паисий – 1893“

16 юли, 19:00 ч. – Казанлък, Дом на културата „Арсенал”



Билети на място преди концертите, на касите по градове, Eventim и Grabo. Деца до 6 г. влизат безплатно на всички концерти на Плевенска филхармония.