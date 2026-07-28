Отиде си актрисата Маргарита Апостолова – незабравимият Мечо Пух на Кукления театър в Пловдив

Дългогодишната част от трупата остави следа в поколения деца със своите роли и неподражаемо сценично присъствие

Държавен куклен театър – Пловдив съобщи с тъга за кончината на актрисата Маргарита Апостолова – едно от разпознаваемите лица в историята на театъра.

Апостолова дълги години е част от трупата на Кукления театър, където с таланта си създава незабравими срещи с магията на сцената за поколения деца. За много от тях тя завинаги ще остане като Мечо Пух – образ, превърнал се в част от детските спомени на множество зрители.

Колегите ѝ я описват като ярка личност с неподражаемо чувство за хумор, остроумие и собствен поглед към света.

„Маргарита беше незабравим характер. Със своята ярка индивидуалност, остроумие, неподражаемо чувство за хумор и онзи леко пиперлив поглед към живота, който правеше всеки разговор с нея различен“, споделиха от екипа на Държавен куклен театър – Пловдив.

Освен с ролите си на сцената, актрисата ще бъде запомнена и с малките жестове, които носеха нейния дух – с усмивката, с която умееше да създава близост и настроение около себе си.

„Ще помним присъствието ѝ, смеха ѝ и срещите с нейната неповторима личност“, допълват от театъра.

От Държавен куклен театър – Пловдив изказаха съболезнования на семейството и близките на Маргарита Апостолова.

Поклон пред светлата ѝ памет.