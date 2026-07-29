Президентът Илияна Йотова излиза с позиция за Бюджет 2026

Президентът Илияна Йотова ще направи днес в 15:00 часа изявление, посветено на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Очакваното изявление идва ден след като представители на „Продължаваме промяната“ внесоха в президентството подписка с над 32 000 подписа в подкрепа на искането за налагане на вето върху бюджета. От партията заявиха, че ако законът не бъде върнат за ново обсъждане, ще го оспорят пред Конституционния съд.

ПП внася при президента петиция с искане за вето върху Бюджет 2026

Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ-СДС. Депутатът Владислав Горанов посочи, че парламентарната група също ще внесе конституционна жалба, след като Законът за държавния бюджет бъде обнародван в „Държавен вестник“.

Припомняме, че Народното събрание прие окончателно бюджета за 2026 г. на 24 юли. Финансовата рамка предвижда дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, запазване на минималната работна заплата на сегашното ѝ ниво и възможност държавата да поеме нов дълг до 10,1 млрд. евро.