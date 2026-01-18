Сградата е проектирана през 1924 година от архитект Стойко Стойков

Сградата, популярна в цял Пловдив, със скулптура на Атлас върху нея, е проектирана през 1924 година от архитект Стойко Стойков. Формите на фасадата са типични за властващия в цяла Европа по това време стил Ар Деко, а именно издължени по височина, тесни и високи прозорци, елегантна визия и стъпаловидни завършеци на корниза.

За автор на скулптурата се смята италианката Емилия Фавретто – Събева. Тя пристига в България като съпруга на Атанас Събев – доктор по търговия и финанси и създател на първото училище по търговия и финанси в Южна България. По нейния проект е построена и една от най-красивите пловдивски сгради – известна като „Къщата с нимфите“ сред жителите на града.

Емилия е родена във Венеция, сродница е на знаменития италиански художник Джакомо Фавретто и след пристигането си в България кандидатства за българско поданство. Следва във Флорентинската кралска академия при професор Рази, специализира артистична критика, а по-късно се утвърждава като една от първите жени архитекти в страната. Нейни са и скулптурните фигури на някогашната аптека „Марица“ и пластичната украса на хотел „Метропол“ (днес фасадата на Пловдивския театър към главната улица).

Сградата на ул. „Княз Александър“ 41 първоначално е дом на Потребителската кооперация „Напредък“ до 1941 г., а след национализацията през 1947 г. става административен офис на РПК „НАРКООП“ Пловдив…

