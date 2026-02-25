Баба Марта събира читалищата на Главната на 1 март

Пловдивските читалища канят жителите и гостите на града пред сградата на Общината, за да посрещнат заедно Баба Марта на 1 март от 11 часа. Инициативата, която вече се е превърнала в топла градска традиция, се организира от Общинския читалищен съвет.

Организаторите са подготвили забавна програма за малки и големи- ателиета на открито, в които всеки ще може да се докосне до магията на ръчното изработване на мартеници и традиционно закичване за здраве и усмивки на всеки присъстващ.