„Райското кътче“ от „Тракия“ спечели конкурса „Пловдив в цвят“

Героите от видеоподкаста на „Под тепето“ бяха отличени за най-добре озеленено и поддържано междублоково пространство в града

Няколко седмици след като „Под тепето“ разказа историята на цветния оазис, създаден с доброволен труд и лични средства от жители на пловдивския квартал „Тракия“, неговите създатели получиха заслужено признание.

Добрият пример: Райска градина вместо кално петно в „Тракия“

Главните героини от видеоподкаста ни спечелиха първото място в конкурса на Община Пловдив „Пловдив в цвят“ за най-добре озеленено и поддържано междублоково пространство. Отличието им връчи зам.-кметът по екология Иван Стоянов.

Наградата е признание за една инициатива, започнала без общинско финансиране и без специални програми – само с желание, постоянство и любов към мястото, където живеят. Преди малко повече от година две семейства решават да превърнат занемарения терен пред блока си в красиво място за срещи, почивка и игра на децата. Постепенно пространството се изпълва с дървета, цветя, декоративни елементи и уют, а днес вече е пример за цял Пловдив.

При посещението си там екипът на „Под тепето“ чу една проста, но силна философия:

„Само с желание, труд и любов всичко става.“

Думите им се оказаха пророчески. Малко преди гостуването им във видеоподкаста Община Пловдив обяви конкурса „Пловдив в цвят“, а самите домакини признаха пред камерата, че дори не знаят за неговото съществуване. Тогава ги насърчихме да кандидатстват.

Днес те вече са официалните победители.

Тази история доказва, че най-красивите промени в градската среда не винаги започват с големи бюджети. Понякога започват с няколко съседи, които отказват да приемат пространството пред дома си като „ничия земя“ и решават да го превърнат в свое.

Поздравления за заслуженото отличие и благодарност, че показват как изглежда добрият пример в Пловдив.

А ако още не сте гледали видеоподкаста ни с тяхната история – сега е най-подходящият момент.