„Администрацията призова гражданите да избягват излизането в най-горещите часове, да приемат повече течности и да използват сенчестите места в парковете.“

Пускат работници на сянка с нов режим за работа навън

Ден след като „Под тепето“ публикува материал за липсата на публично представена стратегия на Пловдив за адаптация към екстремните горещини, от общинската администрация изпратиха прессъобщение с информация за предприетите мерки в условията на високите температури.

В публикацията обърнахме внимание, че Пловдив е сред най-горещите градове в България и намопнихме шокиращи кадри с термокамера, които показват от 50 до 70° С в Пловдив през лятото. В нея става ясно, че за разлика от други общини все още няма публично представен план за дългосрочна адаптация към все по-честите горещи вълни и ефекта на градския топлинен остров.

В изпратената днес информация се казва:

„Община Пловдив призовава жителите и гостите на града да избягват излизането в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да използват сенчестите паркове и градини за почивка и разхлаждане.“

От администрацията съобщават още, че всички обществени чешми на територията на Пловдив са ремонтирани и работят, така че гражданите да имат достъп до питейна вода. Пред сградата на Общината е поставен и диспенсър с безплатна вода.

Мерки са предприети и за общинските служители, които работят на открито. Със заповеди на директорите на общинските предприятия работният им ден започва в 6:00 часа сутринта, а след всеки час работа е разпоредена 15-минутна почивка на закрито.

Описаните от общината действия са насочени към справяне с настоящата гореща вълна и опазване здравето на хората при екстремно високи температури.

Те обаче не дават отговор на поставения в предишния ни материал въпрос – каква е дългосрочната визия на Пловдив за адаптация към климатичните промени. Засега липсва публично представена стратегия за разширяване на градското озеленяване, ограничаване на ефекта на топлинния остров, изграждане на охлаждаща инфраструктура или създаване на план за действие при горещи вълни – мерки, които вече се разработват в редица български общини.

Темата остава актуална, тъй като според учените горещите периоди в България стават все по-чести и по-продължителни, а Пловдив традиционно е сред градовете с най-високи летни температури.

Още по темата четете в България е на челно място по брой жертви на горещините в Европа. Тя е особено актуална на фона на интензивното строителство през последните години и намаляващите свободни зелени пространства в някои квартали – Жители на район „Южен“ оспорват мащабен строеж на жилищен комплекс в Пловдив.