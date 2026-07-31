Парламентът решава датата за президентските избори

Народното събрание ще обсъди днес проект за решение, с което да бъдат насрочени изборите за президент и вицепрезидент на България. Според внесеното предложение вотът трябва да се проведе на 25 октомври.

Проекторешението е подкрепено от народни представители от различни парламентарни групи и е сред основните точки в програмата на депутатите за деня.

Освен датата на президентските избори, парламентът ще разгледа и процедурните правила за издигане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

В дневния ред е включено още решение за лятната ваканция на Народното събрание. От „Прогресивна България“ предлагат депутатите да излязат в почивка в периода от 5 до 23 август.

След разглеждането на законодателните точки ще се проведе и редовният парламентарен контрол. В него се очаква да участват министрите Енчо Керязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев и Иван Шишков.