Спират камионите по АМ „Тракия“ в пиковите часове днес и в неделя

Временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Тракия“ ще бъде въведено днес и в неделя, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Мярката ще важи и в двете посоки на магистралата в най-натоварените следобедни часове, когато много хора пътуват към морето или се прибират.

Днес забраната ще е в сила от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя, 2 август – от 15:30 до 22:00 часа.

От АПИ посочват, че ограничението има за цел да повиши безопасността на движение, като намали риска от пътни инциденти, причинени от неправилно изпреварване, както и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

По време на забраната камионите над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, ще могат да използват като алтернативен маршрут Подбалканския път I-6.