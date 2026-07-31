Персонализираните карти ще се издават за шест месеца на ученици с адресна регистрация в Пловдив, ако Общинският съвет одобри промените в наредбата

Учениците в Пловдив ще получават безплатни карти за градския транспорт, ако Общинският съвет одобри предложението на кмета Костадин Димитров за промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт. Темата влиза за обсъждане днес в постоянните комисии на местния парламент, а окончателното решение се очаква на предстоящата сесия на 3 август.

Кои ученици ще имат право на безплатно пътуване?

С проекта се разширява кръгът на правоимащите, като безплатно ще могат да пътуват всички ученици с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив, които се обучават в училища на територията на общината, включени в Регистъра на Министерството на образованието и науката.

Как ще се получават картите и колко време ще важат?

Предвижда се безплатните персонализирани карти да се издават със срок на валидност от шест месеца. За получаването им ще са необходими документ за самоличност за удостоверяване на адресната регистрация и служебна бележка от училището, че ученикът е записан за съответната учебна година.

Какво се променя?

С предложението общината привежда местната наредба в съответствие с действащото законодателство. Досега в нея беше записано, че право на безплатно пътуване имат само деца до 7-годишна възраст, въпреки че държавата вече компенсира безплатното пътуване на всички деца до 14 години. Новите текстове уреждат и безплатното пътуване на учениците над тази възраст до завършване на средното им образование.

Предложението ще бъде разгледано последователно от Правната комисия, комисиите по „Бюджет и финанси“ и „Образование“, преди да бъде внесено за окончателно гласуване на заседанието на Общинския съвет в понеделник.

Ако бъде прието, новият ред ще даде възможност на всички ученици, които отговарят на условията, да ползват обществения транспорт в Пловдив безплатно чрез персонализирана карта.

Какво се случва с учениците без адресна регистрация в Пловдив?