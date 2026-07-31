„Независими за Пловдив“ искат отчет за зоопарка

Общинските съветници от групата на ППГОС „Независими за Пловдив“ внесоха питане до кмета на Община Пловдив относно дейността на ОП „Зоологическа градина“, изпълнението на ремонтните дейности, обществените поръчки и кадровото обезпечаване на предприятието.

Повод за питането са публично обявените планове за възстановяване на пловдивския зоопарк, включително ремонт на 22 хабитата, изграждане на декоративно езеро с биофилтърна система, панорамна кула, нови детски площадки и доставка на десетки видове животни, като заявената цел е обектът да отвори врати през есента на 2027 година.

Въпросите на общинските съветници са насочени към начина, по който се разходват средствата на новосъздаденото общинско предприятие, числеността и възнагражденията на персонала, сключените договори с външни изпълнители, развитието на обществените поръчки, стойността на предстоящите инвестиции и координацията с Министерството на околната среда и водите във връзка с бъдещото лицензиране на зоопарка.

„Пловдивчани чакат повече от десетилетие зоопаркът да отвори врати. Именно затова всеки етап от подготовката трябва да бъде прозрачен, а всеки публичен лев – ясно отчетен. Нашето питане не цели да спира проекта, а да гарантира, че той се реализира законосъобразно, ефективно и с необходимата публичност. Гражданите имат право да знаят как се харчат средствата им и дали поставените срокове са реалистични“, заяви Николай Гюров, председател на групата на ППГОС „Независими за Пловдив“.

От групата подчертават, че ще продължат да следят развитието на проекта и очакват в законоустановения срок подробен писмен отговор от кмета на Община Пловдив по всички поставени въпроси.