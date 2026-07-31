78-годишната Гана Георгиева Бойчева от село Златитрап е в неизвестност от вчера следобед. За издирването ѝ съобщиха от кметството на населеното място, откъдето отправят призив към гражданите за съдействие.

Жената, която страда от старческа деменция, е била забелязана за последно около 13:30 часа пред хранителния магазин на гарата в Златитрап. Оттогава следите ѝ се губят.

По информация на кметството при изчезването си тя е била облечена с бял потник, черна дълга пола на бели точки и черни платнени обувки.

Сформирани са екипи за издирването ѝ, като акцията се провежда съвместно с Районното управление в Стамболийски.

Всеки, който разполага с информация за местонахождението на Гана Георгиева Бойчева или я е забелязал, може незабавно да се свърже с Кметство Златитрап на телефон 0882 998 613.

От кметството призовават информацията да бъде споделяна, за да достигне до повече хора и да подпомогне издирването.