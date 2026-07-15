Изложба връща Пловдив в 1958 година

Галерия „Капана“ ще отвори тази вечер вратите към една от най-драматичните страници в историята на българското изкуство. От 18 часа Градската художествена галерия – Пловдив открива проекта „Изкуство и дискусия“, който възстановява Окръжната художествена изложба от 1958 година – събитие, предизвикало месеци на ожесточени естетически и идеологически спорове.

Експозицията пресъздава както самата изложба, така и атмосферата на времето чрез оригинални произведения, архивни документи, публикации и дигитални възстановки.

Сред най-интересните акценти е монументалното платно на Анастас Стайков „Мома се с рода прощава“ („Родопска сватба“) с размери 2,50 на 4 метра. Именно то се превръща в център на ожесточените критики през 1958 година. Посетителите ще могат да проследят и дигиталната реконструкция на сложния процес по реставрацията на творбата след десетилетия забрава.

Изложбата събира произведения на едни от най-значимите български художници от периода, сред които Златю Бояджиев, Иван Кирков, Анастас Стайков, Чавдар Пашев, Живка Пейчева и други автори, оформили облика на българското изкуство през втората половина на ХХ век.

Архивни документи, вестникарски публикации и критически текстове допълват разказа за напрежението между творците, официалната идеология и обществото – тема, която продължава да звучи актуално и днес.

Куратори на проекта са Красимир Линков и Милена Китипова. Освен изложбата организаторите подготвят и поредица от дискусии, които ще направят връзка между историческите художествени спорове и съвременните дебати за свободата на изразяване в изкуството.

Експозицията ще може да бъде разгледана в галерия „Капана“ до 25 август.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година и в партньорство с музеи и галерии от страната.