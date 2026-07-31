Юбилейното издание на „Крикор Четинян“ завърши с концерт в Епископската базилика

С впечатляващ заключителен концерт завърши X-то издание на творческата лаборатория за хорова музика „Крикор Четинян“. Под палката на седем млади диригенти от България, Испания и САЩ оживяха шедьоври на Хендел и Хайдн, превръщайки финалната вечер в истински празник на музиката в прекрасната Епископска базилика.

Тази година артфорумът събра около 50 участници – диригенти, хористи, професионални музиканти и солисти. За първи път към хора се присъедини и камерен оркестър, съставен от музиканти на Държавна опера – Пловдив, което издигна художественото ниво на проекта още по-високо.

Под ръководството на съоснователя на лабораторията доц. д-р Кръстин Настев, който заедно с незабравимия маестро Крикор Четинян я създадоха, и екип от четирима изявени преподаватели, участниците преминаха през интензивен творчески процес. В майсторския клас по дирижиране преподаваха доц. д-р Сергей Павлов от Университета на Уисконсин, директорът на хоровата програма в Държавния университет „Ламар“ в Тексас проф. д-р Джеймс Хан, неговият колега проф. д-р Сердар Илбан, който е директор на оперната програма в същия университет, както и диригентът на хора на Пловдивската опера Атанаска Попова.

„Всяка година Кръстин Настев се опитва да разширява кръгозора – както на преподавателите, така и на репертоара и музикалните работилници. Младите диригенти получават безценна практика, а през последните години към тях се присъединяват и певци“, подчерта доц. Сергей Павлов, който за пета поредна година е част от преподавателския екип. Според него непрекъснатото развитие е отличителен белег на лабораторията.

„Възхищавам се на амбицията на д-р Кръстин Настев. Всяка година неговото желание е да обогати качеството на лабораторията и това води до нови идеи. Тази година камерният оркестър с духови инструменти е една от тях“, каза доц. Павлов. Той определи като признание за качеството на форума факта, че много участници се завръщат отново. Сред тях е испанският диригент Висент Алгарра, който участва за четвърта поредна година. Тази година към лабораторията се присъединиха и преподаватели по музика от САЩ – възпитаници на проф. Джеймс Хан, които вече успешно работят в американската образователна система.

„Виждам общност, обединена от красотата на музиката, в която националните различия почти не съществуват. Когато младите хора се събират със свои връстници от различни държави, националността вече не е фактор“, коментира доц. Павлов. Според него подобни инициативи са път към възраждането на българските хорови традиции.

„Не можем да бъдем европейска държава, без да стъпим на традициите, които поколения големи български диригенти са изградили. Трябва да стимулираме младите хора и да им даваме възможност за изява“, убеден е той.

Финалният концерт на творческата лаборатория представи фрагменти от ораториите „Месия“ на Георг Фридрих Хендел, „Сътворението“ и „Годишните времена“ на Йозеф Хайдн. Програмата премина през темите за надеждата, сътворението и хармонията между човека и природата.

Солисти бяха Микаела Коцева, Евелина Кулински, Микола Кувалик, Мади Лафойет, Мария Подтикан и Пламен Папазиков, а хоровите партии бяха изпълнени от професионални певци заедно с музиканти от Държавна опера – Пловдив.

След концерта доц. Кръстин Настев благодари на преподавателите, участниците, музикантите, доброволците, спонсорите и държавните институции, които през годините подкрепят развитието на форума.

„Творческата лаборатория се наложи като важен проект не само за Пловдив, но и за България. Формира се ядро от диригенти, които всяко лято идват, за да се обучават от внимателно подбрания преподавателски екип. Радвам се и на всеки певчески напредък, който виждаме“, сподели доц. Настев. Той обяви, че инициативата ще продължи и през 2027 година, като стремежът остава непроменен – всяко следващо издание да надгражда постигнатото и да създава още по-добри възможности за обучение и международен обмен.

По традиция финалната вечер завърши с отличия. За своите постижения бяха наградени сопраното Валентина Славова-Трендафилова и диригентът на хора на Държавна опера – Пловдив Атанаска Попова. Всички участници бяха аплодирани от публиката, вдъхновена от таланта на музикантите от трите държави, които с вдъхновение и професионализъм показаха силата на хоровата музика. Творческата лаборатория се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, със съдействието на НУМТИ „Добрин Петков“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и ОИ „Старинен Пловдив“.