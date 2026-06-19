„Прекрасен нов ден“ – нова изложба живопис на Николай Ангелов – Гари в галерия „Възраждане“

На 25 юни 2026 г. (четвъртък) от 18:00 ч. галерия „Възраждане“ ще открие новата си изложба живопис „Прекрасен нов ден“ на художника Николай Ангелов – Гари. Експозицията ще бъде подредена в салона на галерията и ще остане достъпна за посетители до 18 юли 2026 г.

Експозицията представя нов цикъл от творби, в които авторът развива характерния си визуален език, съчетаващ фигуративна живопис, символика и елементи на магическия реализъм. Централна тема е идеята за „утрешния ден“ като пространство на надежда, очакване и вътрешна трансформация.

Според концепцията на изложбата, представена от галерията, картините изграждат усещане за преход между съня и реалността, между преживяното и предстоящото. В отделни произведения присъства и символът на кубчето на Рубик – като метафора за подреждането на хаоса и търсенето на хармония.

„Прекрасен нов ден не е просто заглавие. То е вяра, че най-доброто предстои“, споделя авторът в представянето на проекта.

Николай Ангелов – Гари е сред разпознаваемите имена в съвременната българска живопис. Работи с образен език, в който се преплитат приказност, символика и наивистични елементи, като често поставя акцент върху духовните и емоционалните измерения на човешкия опит.

Повече за изложбата и автора може да откриете на сайта на галерията: галерия „Възраждане“