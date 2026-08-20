Спектакълът събира на една сцена хумор, музика и танци на 20 август в Лятно кино „Орфей“

90 минути смях, музика, танци и много изненади очакват публиката в Пловдив на 20 август, когато на сцената на Лятно кино „Орфей“ ще бъде представен спектакълът „Пълнолудие отложен живот“ на Кръстю Лафазанов.

С неподражаемия си хумор актьорът ще разкаже своето житие-битие през любими образи от сцената, като обещава вечер, изпълнена с комични ситуации и много настроение.

Компания на Лафазанов ще прави танцова формация „Емоушън“, а специален гост на спектакъла ще бъде актьорът Ненчо Илчев, който ще добави към вечерта своята доза магия и забавление.

В спектакъла участват още Йоана Генчева, Росен Караджов, Александър Притуп и Димитрия Милушева.

„Пълнолудие отложен живот“ започва в 20:30 часа на 20 август в Лятно кино „Орфей“. Очаква се вечер, в която границата между театъра, музиката и забавлението ще бъде почти невидима.