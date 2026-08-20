Прокуратурата иска арест за 18-годишния, обвинен за побоя над непалците

Пловдивският окръжен съд ще се произнесе по протеста на прокуратурата срещу освобождаването под гаранция на 18-годишния Теодор Велев, обвинен за нападението над двама непалски граждани в центъра на Пловдив.

Велев е привлечен към наказателна отговорност за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. При първоначалното разглеждане на мярката той беше освободен срещу гаранция от 700 евро. Прокуратурата обаче настоява решението да бъде променено и младежът да бъде оставен в ареста.

Освободиха от ареста обвинените в нападението над непалци младежи

По случая има и втори обвиняем – 17-годишният Ангел, който е под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Междувременно се оказа, че пълнолетен мъж, свързан с нападението, е бил сред задържаните при акцията срещу клуба, свързван с неонацистката организация „Кръв и чест“, в Пловдив. Впоследствие той е бил освободен без наложена мярка за неотклонение. Баща му, който също беше задържан при операцията, е освободен срещу парична гаранция от 1000 евро.

18 души от неонацистката „Кръв и чест“ са задържани в Пловдив

Днешното заседание на Окръжния съд трябва да реши дали Теодор Велев ще остане на свобода срещу гаранция или ще бъде върнат в ареста.