Входът за фестивалните събития е свободен, а поканата е отправена към всички жители и гости на града
Фестивалът „Пловдив си ти“, посветен на седмата годишнина от обявяването на града за Европейска столица на културата, навлиза в своя трети и последен ден. И днес Пловдив продължава да празнува културната си енергия с музика, изкуство и събития за всички възрасти в централната градска част.
В продължение на три дни улици, площади, музеи и културни пространства се превърнаха в сцена за концерти, DJ сетове, изложби, детски и кулинарни инициативи, напомняйки, че културата е навсякъде около нас. Входът за фестивалните събития е свободен, а поканата е отправена към всички жители и гости на града.
Програма за днес, 18 януари (неделя)
Музикални сцени
Площад „Стефан Стамболов“
12.00 ч. – Биг бенд
13.15 ч. – „Арт Войс“
14.15 ч. – Трио „Сопрано“
Музеи и галерии
Отворени за посетители са:
– Епископската базилика
– Природонаучният музей
– Регионалният етнографски музей
Кулинарни събития
„Кулинарията – традиция с усмивки“, Дондуковата градина
Детска програма – 18.01.2026 г.
Зала „Ботаника“
10.00 – 15.00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“
11.00 – 13.00 ч. и 14.00 – 16.00 ч. – „Водно приключение“ – face art за деца
Зала „Планетариум“
11.15 ч. – Куклено представление с музика на живо и арт работилница „Малкото пингвинче“ – интерактивен спектакъл за деца от 3 до 8 години
Събитията от фестивала са с вход свободен, но за участията в сградата на музея е необходим билет за експозицията.
Детска кулинарна програма „Кулинарията – традиция с усмивки“
Дондуковата градина
10.30 – 12.30 ч. – „Весело месене на хляб“
12.30 – 14.30 ч. – „Моето пица приключение“
14.30 – 16.00 ч. – „Майстори на тестото“
16.00 – 17.00 ч. – „Весели салфетки за красива маса“
17.00 – 17.30 ч. – „Вкусен куиз“
17.30 – 18.30 ч. – „Цветна магия от тесто“
18.30 – 20.00 ч. – „Малки пекари за големи лапи“
Пълната програма с всички активности по часове може да бъде открита на сайта plovdiv2019.eu.