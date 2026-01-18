Вижте пълната програма в третия ден на фестивала „Пловдив си ти“

Входът за фестивалните събития е свободен, а поканата е отправена към всички жители и гости на града

Фестивалът „Пловдив си ти“, посветен на седмата годишнина от обявяването на града за Европейска столица на културата, навлиза в своя трети и последен ден. И днес Пловдив продължава да празнува културната си енергия с музика, изкуство и събития за всички възрасти в централната градска част.

В продължение на три дни улици, площади, музеи и културни пространства се превърнаха в сцена за концерти, DJ сетове, изложби, детски и кулинарни инициативи, напомняйки, че културата е навсякъде около нас. Входът за фестивалните събития е свободен, а поканата е отправена към всички жители и гости на града.

Програма за днес, 18 януари (неделя)

Музикални сцени

Площад „Стефан Стамболов“

12.00 ч. – Биг бенд

13.15 ч. – „Арт Войс“

14.15 ч. – Трио „Сопрано“

Музеи и галерии

Отворени за посетители са:

– Епископската базилика

– Природонаучният музей

– Регионалният етнографски музей

Кулинарни събития

„Кулинарията – традиция с усмивки“, Дондуковата градина

Детска програма – 18.01.2026 г.

Зала „Ботаника“

10.00 – 15.00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“

11.00 – 13.00 ч. и 14.00 – 16.00 ч. – „Водно приключение“ – face art за деца

Зала „Планетариум“

11.15 ч. – Куклено представление с музика на живо и арт работилница „Малкото пингвинче“ – интерактивен спектакъл за деца от 3 до 8 години

Събитията от фестивала са с вход свободен, но за участията в сградата на музея е необходим билет за експозицията.

Детска кулинарна програма „Кулинарията – традиция с усмивки“

Дондуковата градина

10.30 – 12.30 ч. – „Весело месене на хляб“

12.30 – 14.30 ч. – „Моето пица приключение“

14.30 – 16.00 ч. – „Майстори на тестото“

16.00 – 17.00 ч. – „Весели салфетки за красива маса“

17.00 – 17.30 ч. – „Вкусен куиз“

17.30 – 18.30 ч. – „Цветна магия от тесто“

18.30 – 20.00 ч. – „Малки пекари за големи лапи“

Пълната програма с всички активности по часове може да бъде открита на сайта plovdiv2019.eu.