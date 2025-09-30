Регионален природонаучен музей – Пловдив кани пловдивчани и гости на града да споделят заедно едно преживяване, в което фотографията и литературата осветяват тайния живот на растенията.

На 6 октомври (понеделник) от 18:00 ч. в музея ще се състои премиерата на фотографския албум „Sub Specie Lucis. От гледна точка на светлината“ на писателката, журналистка и фотограф Зорница Гъркова (Гръмкова).

Албумът събира 22 впечатляващи фотографии на цветове от различни растения, част от дебютната изложба на авторката в столичната галерия Little Bird Place (2024), с куратор Десислава Димова. Визуалният разказ е обогатен с кратки литературни фрагменти от предстоящия ѝ роман „Стъкленицата“, които проследяват пътуванията на героинята Клара по дирите на изчезналата сагова палма Encephalartos woodii – известна като „най-самотното растение в света“.

Зорница Гъркова (Гръмкова) е родена в Перник през 1981 г. Завършва „Българска филология“ и магистратура по Творческо писане в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на сборниците с разкази „Пътят на мравките“ (2013) и „Те никога не казват“ (2019), отличени с национални награди и номинации, включително за Европейската награда за литература. От 2021 г. води предаването „Изгрев“ по БНР. През 2024 г. представя първата си самостоятелна фотографска изложба „Sub Specie Lucis“ и участва в международна писателска резиденция в Шанхай.

„Sub Specie Lucis“ е мост между фотография и литература – изследване на светлината, растенията и тяхната роля като символ на все по-крехката връзка между човека и природата му. Албумът предлага уникална перспектива за съзерцание и размисъл върху връзката между човека, природата и живота като цяло.

Вход свободен!