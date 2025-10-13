Кметовете на Пловдив и район „Централен“ се срещнаха с хората на място, обещаха запазване на бялата топола и показване на точния обхват на реконструкцията

С много емоции, спорове и настояване за повече прозрачност премина срещата между жителите на ул. „Леденика“ и представители на общинската администрация днес следобед. На място пристигнаха кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов, ресорният заместник-районен кмет инж. Тошо Пашов, както и общинският съветник от „Демократична България“ Веселина Александрова.

Поводът за срещата бе силната реакция на живеещите в квартала след началото на строителните дейности по проекта за благоустройство на улицата, включващ подмяна на канализацията, нови настилки и тротоари, както и отворяне на ул. „Леденика“ към бул. „Копривщица“, заложено още в регулацията от 1993 г. Както Под тепето ви съобщи по-рано днес: Жители на „Младежки хълм“ алармират за сеч на дървета.

Съкварталците посрещнаха кметовете с противоречиви мнения – едни настояваха за пълна реконструкция и удобен достъп за автомобили, други – за запазване на зелените площи и вековната бяла топола, превърнала се в символ на квартала.

„Тя е живо същество – като хората и животните!“, каза емоционално една от жителките, посочвайки към високото дърво, което според нея може да пострада при изкопните дейности.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров увери хората, че целта не е да се унищожава, а да се подобри средата:

„Дошли сме да направим нещо хубаво. Уверявам ви, че отварянето ще бъде много по-работещо като транспортна схема и ще реши сериозен проблем с достъпа.“

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов потвърди, че бялата топола ще бъде запазена, а зелените площи пред блоковете ще бъдат обновени и допълнени с нови насаждения и детски площадки.

„След приключване на проекта ще има зелена система и напоителни инсталации. Сега пространствата не са приветливи, но ще станат подредени и зелени,“ подчерта той.

Стаменов допълни, че вече е направено обследване на дървесната растителност и че няма да бъде отсечено нито едно здраво дърво.

След напрегнатия разговор на място, кметът Димитров разпореди още утре на терен да бъдат поставени колчета, обозначаващи точно къде ще минава новото платно и кои участъци от тротоарите ще се коригират, за да се запази възможно най-много от съществуващата растителност.

Общинският съветник Веселина Александрова предложи да бъде изготвена визуализация върху картата на микрорайона, която да покаже как ще изглежда кварталът след реконструкцията. Зам.-кметът по строителство инж. Тошо Пашов прие предложението и се ангажира проектът да бъде представен публично.

Междувременно стана ясно, че много от хората в района подкрепят обновяването, но настояват то да бъде съобразено с природната среда. „Искаме канализация, но без сеч“, повториха няколко от жителите, според които и инфраструктурата, и дърветата могат да съществуват заедно – стига проектът да се реализира внимателно.

Предстои ново обществено обсъждане, след като визуализацията бъде готова. За сега и жителите, и администрацията са единодушни в едно – проблемите по ул. „Леденика“ не могат да чакат повече.