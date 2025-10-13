Бившият „Скапто“ в Капана с нов живот

След сигнала, боклуците пред бившето заведение за бургери изчезнаха, на негово място ще има нов гастробар

Управителят: Екипът се стреми да подреди дейността си в съответствие с изискванията и духа на Капана

След публикацията ни за натрупаните строителни отпадъци пред бившия „Скапто бар“ на ул. „Йоаким Груев“ №24, тротоарното пространство вече е почистено. На мястото тече усилена подготовка за откриването на ново заведение, което ще се нарича „WoW bar“ и ще предлага концепцията на „гастробар с поп-арт дух“.

„Проблемът с боклука беше временно недоразумение – оставен от майстори, които сме изпуснали за момент. Реагирахме веднага и всичко е разчистено още същия ден“, обясни управителят Валерий Георгиев в разговор с нашата медия.

По думите му екипът се стреми да подреди дейността си „в съответствие с изискванията и духа на Капана“. Новото заведение ще запази бургер линията от предшествениците си, но с разширено меню – салатни ролове, супи и авторски коктейли от трикратния шампион бармастър Петър Божинов.

Концепцията, казва Георгиев, е вдъхновена от поп-арт културата и идеята за театралност:

„Искаме мястото да бъде изживяване – със светлина, естествен декор и усещане за сцена. Никакви изкуствени цветя, всичко ще е естествено и живо.“

Заведението, което ще работи като гастробар, се очаква да отвори врати в края на седмицата.