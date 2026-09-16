Виртуозна виетнамска китаристка и български талант откриват GuitArt Festival

Пловдив отново ще се превърне в столица на китарното изкуство oт 1 до 4 октомври 2026 г. Десетото юбилейно издание на GuitArt Festival (GuitArt X) събира на една сцена утвърдени международни майстори и изключителни български музиканти от различни жанрове и поколения.
Богатата четиридневна програма включва концерти, мултимедийни спектакли, майсторски класове, работилници, международен конкурс за класическа китара и срещи с лютиери.
Фестивалът GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.
ПРОГРАМА ПО ДНИ
1 октомври (четвъртък) | 19:00 ч.
- Събитие: Официално откриване с концерт: Ту Ле & Самуел Соломон
- Място: Първо студио на Радио Пловдив
- За събитието: Официалният старт на GuitArt X ще дадат двама впечатляващи артисти – световнопризнатата виетнамска китаристка Ту Ле и българският китарист и педагог Самуел Соломон. Ту Ле е позната с виртуозността и емоционалната дълбочина на своите изпълнения на класическа китара, а Самуел Соломон е сред активно концертиращите български имена на международната сцена. Заедно те ще преплитат две различни музикални перспективи през универсалния език на китарата.
2 октомври (петък) | 19:00 ч.
- Събитие: Мултимедиен спектакъл „Тя помни“
- Място: Държавен куклен театър – Пловдив
- Участници: Мария Каварджикова, Del Padre, съвременен танц и живопис на живо
- За събитието: Завладяващо преплитане между театър, авторска музика, танц и визуално изкуство. В центъра на спектакъла застава обичаната актриса Мария Каварджикова, която със своя емблематичен глас води зрителите през трогателна история за любовта, паметта и неизтриваемите човешки следи. Музикалният пулс е поверен на Del Padre с техните пламенни ритми, а драматургията се допълва в реално време от езика на съвременния танц и художник, който създава картина пред очите на публиката.
3 октомври (събота) | 20:00 ч.
- Събитие: Концерт под звездите: Влатко Стефановски Трио
- Място: Открита сцена „Малките конюшни на Царя“
- За събитието: Един от големите акценти на юбилейния фестивал. Балканската китарна легенда и съосновател на култовата група „Леб и сол“ Влатко Стефановски пристига със своето трио за близък концерт без дистанция с публиката. Уникалният му стил майсторски съчетава рок, джаз, блус, фолклор и неравноделни ритми. По думите на артистичния директор Христо Коликов гостуването му е естествена среща между балканската традиция и съвременното световно звучене.
4 октомври (неделя) | 19:00 ч.
- Събитие: Гала закриване и концерт на Яманду Коста (Yamandu Costa)
- Място: Дом на културата „Борис Христов“
- За събитието: Кулминацията на фестивала е гостуването на носителя на Latin GRAMMY Яманду Коста – един от най-ярките съвременни майстори на седемструнната бразилска китара. В рамките на европейското си турне той пристига в Пловдив, за да представи виртуозна синкретична музика, съчетаваща choro, samba и música gaúcha с оркестрово звучене и импровизация.
- Специален акцент: Преди концерта ще се състои официалното церемониално награждаване на лауреатите от International GuitArt Competition 2026.
Билети: Всички билети за фестивалните събития са в продажба в мрежата и на касите на Eventim.bg.
Един коментар
Great write-up with practical information for anyone struggling with harder stages. I liked the discussion about identifying specific mistakes instead of simply repeating the entire level. Players interested in geodash challenges can use these ideas to practice difficult movements more effectively. Breaking a challenging section into smaller parts can make progress easier to track.