Спорт, велосипеди и игри на „Марица-юг“ за Деня без автомобили

Пловдив ще отбележи 22 септември – Деня без автомобили, с богата програма на бул. „Марица-юг“, който ще бъде освободен от автомобилно движение и превърнат в пространство за спорт, движение, игри и срещи. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година се провежда под мотото „Мобилност за всички“.

Организатори са Община Пловдив, „БГ Бъди активен“ и РИОСВ – Пловдив, а партньори са „Декатлон България“, Maxbike и велосипеди SPRINT. Основната програма ще бъде от 10 до 13 ч., а булевардът ще остане свободен за хората до 17 ч. в участъка от ул. „Ламартин“ до кръговото кръстовище при Водната палата.

Един от акцентите ще бъде велошествието „Облечи града“, което започва в 10.15 ч. Участниците са поканени да се включат с най-атрактивното си облекло – от рокли и костюми до носии и тематични тоалети. За участниците са осигурени 3 велосипеда и предметни награди. Регистрацията е на място от 9 ч., а награждаването ще бъде в 13 ч. Всички регистрирани участници ще могат да участват и в томбола с предметни награди.

Програмата включва още баскетбол, батути, пилатес, тренировки, демонстрации по колоездене, танци, интерактивни игри, LEGO роботи и занимания за деца. Посетителите ще могат да научат повече и за биоразнообразието на река Марица, както и да се включат във фото игра и други активности.

През Европейската седмица на мобилността инициативи ще се провеждат и в районите на Пловдив – конкурси, образователни занимания, състезания с велосипеди, обучения по безопасност на движението и активности за деца и ученици.

На 22 септември Пловдив кани гражданите да оставят автомобилите и да преживеят града по различен начин – с движение, спорт и повече пространство за хората. Пълната програма можете да откриете във фейсбук събитието: https://www.facebook.com/ events/1779986409851903

Инициативата е в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.