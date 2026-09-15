„Възродено наследство“ е темата на Празници на Стария град

Празници на Стария град под мотото „Възродено наследство“ предлагат осем дни, посветени на живата връзка между миналото и настоящето, oт 16 до 23 септември. Програмата, подготвена от екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“, включва изложби, концерти, литературни срещи, творчески работилници, спектакли и инициативи, които превръщат емблематичните възрожденски къщи и антични паметници в сцена на съвременния културен живот.

Официалното откриване е на 16 септември от 18:00 часа на площад „Римски стадион“ с документалната фотоизложба „Възродено наследство“, която ще остане експонирана до 13 октомври. Ден по-късно къща „Клианти“ ще посрещне изложбата „Зад ъгъла“ с фотографии на Катерина Георгиева, а вечерта ще завърши на Римския стадион с фолклорен концерт на възпитаници на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Сред акцентите в програмата е срещата-разговор „Живот между две епохи в изкуството“, посветена на Владимир Димитров – Майстора и Димитър Киров – ДиКиро, представена през личната история на Русалия Кирова. Любителите на фотографията ще могат да участват в творческата работилница по цианотипия „Синьо. Рисуване със светлина“, а ценителите на класическата музика – в оперното матине „Тайнството на музиката“ в Балабановата къща.

Фестивалната програма включва още инициативата „Море от любов в Стария град“, организирана съвместно с ОП „Радостни обреди“, дегустацията „От Ориента към Западна Европа“, която ще припомни вкусовете на старите пловдивски сладкарници, както и изложбата „Синя зона“ с произведения на художници с увреждания от цялата страна. Музикалната вечер на 20 септември ще бъде поверена на проекта RUSITA Acoustic – концерт под звездите в двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев.

Един от най-очакваните моменти е юбилейният концерт „25 години ансамбъл „Елика“, който ще се състои на 21 септември от 20:30 ч. на сцената на Античния театър – вечер, в която минало, настояще и бъдеще ще се срещнат на една сцена.

Тази година специално място в програмата заемат събитията на Римския стадион, който от 17 до 20 септември ще се превърне в своеобразна открита сцена и изложбено пространство за съвременни български творци.

В рамките на празничното изложение посетителите ще могат да се срещнат с Venix – дрехи и аксесоари от естествени материи с български шевици, Candlesorphic – ръчно изработени свещи, и издателство „Следа“. Съпътстващата програма включва фолклорен концерт, ревю и фолклорна танцова програма с ФТК „Тракийска хубост“ – Пловдив на 18 септември, литературно четене с издателство „Следа“ на 19 септември, както и среща с педагога Николета Генова и образователна работилница с Vivabook на 20 септември.

Така Римският стадион се превръща не само в исторически фон на Празниците, но и в живо пространство за среща между наследството, творчеството, образованието и съвременния градски живот.

Финалните дни на фестивала предлагат театър и литература. На 22 септември Античният одеон на Филипопол ще бъде домакин на спектакъла „Джен зи (забранено за родители)“ по пиесата „Двубой“ на Иван Вазов с режисьор Милан Ганев. В Малката базилика от Филипопол ще се проведат две литературни срещи с участието на Маргарита Петкова и Катя Зографова, организирани съвместно с Дружеството на писателите – Пловдив.

Със своето издание през 2026 година Празници на Стария град, организирани от Общински институт „Старинен Пловдив“, отново поставят във фокус културното наследство като живо пространство за срещи, творчество и споделени преживявания. Темата „Възродено наследство“ отправя послание за приемственост, съхраняване на паметта и нейното съвременно осмисляне чрез изкуството.

Всички събития в програмата са с вход свободен.

Събитието във фейсбук е тук: https://www.facebook.com/events/1869565311082849