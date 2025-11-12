Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен
Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.
По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.
Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.
Очаквайте подробности по темата!
507 коментари
