Казусът със строеж до дигата на Марица се повтаря

Строежи край реки в София и Пловдив: Сигнали за риск от наводнения. Столицата вече протестира, под тепетата се проверява

След жителите на комплекс „Марица Гардънс“ в Пловдив, софиянци от квартал „Манастирски ливади“ на протест заради строеж край Боянска бара

След сигнала на живеещи от заатворениия комплекс „Марица Гардънс“ в Пловдив за строителство в близост до дигата на река Марица и започналите проверки от страна на институциите, подобен казус вече ескалира и в София. Там жители на квартал „Манастирски ливади“ заплашват с протест заради строителни дейности в района на река Боянска бара, които според тях засягат коритото ѝ и създават сериозен риск от наводнения.

Припомняме, че преди дни жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив. Живеещите в софийския квартал също се страхуват да не изживеят сценарии „Елените 2“.

Случаят в столицата бе отразен от bTV и показва тревожни паралели с този в Пловдив – застрояване в непосредствена близост до водни обекти, притеснения за безопасността на живеещите и институционални реакции, които идват след граждански натиск.

Жителите на „Манастирски ливади“ подчертават, че не са против жилищното строителство, а срещу планираната промяна на трасето на реката, която по проект трябва да премине по-близо до съществуващи жилищни сгради. Според тях това увеличава риска при обилни валежи – риск, който вече се е материализирал преди около пет години, когато районът е бил наводнен.

„Реката изглежда спокойна, но при по-силен дъжд временното мостово съоръжение не поема водата и се образува огромна вълна, която залива блоковете“, разказва жител на квартала пред bTV. Друг потърпевш допълва, че двете тръби, през които трябва да преминава водата, се запушват дори при слаб дъжд и хората са принудени постоянно да следят нивото на реката.

Хората настояват за ясен и публичен проект за корекция на коритото – с конкретни параметри и изчисления за водни количества при различни сценарии на валежи. По думите им не е допустимо реката да бъде насочвана към временно съоръжение, което на практика представлява две тръби.

От Столичната община съобщават, че казусът се разглежда от район „Триадица“, като е предвидена среща с гражданите. От Дирекцията за национален строителен контрол също потвърждават, че тече проверка.

Паралелът с Пловдив

И в Пловдив, и в София общото остава страхът от наводнения, съмненията за начина, по който се съгласуват проектите край реки, и усещането, че институциите реагират след сигналите на гражданите, а не превантивно.

Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица

Докато в столицата недоволството вече прераства в готовност за протест, под тепетата тече проверка за законосъобразността на строежа край дигата на река Марица.

Под тепето изпрати запитвания към отговорните институции. ДНСК потвърди разрешение за строеж край дигата на Марица и възложи проверка на Община Пловдив. Медията ни отправи официални въпроси и до инвеститора, но до момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.

„Под тепето“ ще продължи да следи развитието и на двата случая, които поставят въпроса:

Доколко уроците от минали наводнения се вземат предвид при новото застрояване край реките.