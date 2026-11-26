Тренд: ПП и „Възраждане“ увеличават подкрепата си след президентските избори

Половината от българите предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява

„Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори, а положителните оценки за президентската институция нарастват. Половината от българите предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да има предсрочни парламентарни избори.

Това показват данни от проучване на изследователски център „Тренд“, проведено по поръчка на „24 часа“ и посветено на обществените нагласи към основните институции и политическите формации.

Изследването е реализирано между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1001 души на възраст 18 и повече години.

Оценките за парламента и правителството остават негативни

През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка.

Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%. При двете институции положителните оценки остават без промяна спрямо предходния месец, но негативните продължават да нарастват, посочват от „Тренд“.

Ръст на положителните оценки за президентската институция

48% от българите оценяват положително работата на президентската институция, а 43% – отрицателно.

След президентските избори се отчита увеличение с 8 процентни пункта на положителните оценки за държавния глава спрямо предходния месец.

„Прогресивна България“ запазва лидерството

„Прогресивна България“ остава на първо място сред политическите формации с подкрепата на 38,3% от гласуващите. ГЕРБ-СДС заема втора позиция с 14,2%. При двете формации няма съществена промяна спрямо предходния месец.

След президентските избори обаче се отчита ръст на подкрепата за „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

ПП заема третото място с 9,7%, което е увеличение с 1,6 процентни пункта спрямо октомври. „Възраждане“ нараства с 2,3 процентни пункта до 8,6% и измества „Демократична България“ от четвъртата позиция.

Подкрепата за ДБ остава близка до тази през предходния месец – 6,9%. ДПС получава 6,2% от гласовете.

Под изборния праг остават БСП с 3,8%, МЕЧ с 3,6%, „Величие“ с 2,9% и „Сияние“ с 2,2%.

Половината от българите предпочитат кабинетът да продължи да управлява

50% от анкетираните смятат, че настоящото правителство трябва да продължи да управлява, докато 26% предпочитат провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за нов вот е концентрирана основно сред избирателите на опозиционните формации. Близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима от всеки десет привърженици на ПП и ДБ, както и четирима от всеки десет избиратели на „Възраждане“ и ДПС предпочитат предсрочни избори.

Изображение: Изследователски център „Тренд“