Народното събрание ще обсъди на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предвиждащи увеличаване на данъчните облекчения за деца и въвеждане на ново облекчение за детско развитие. Това е заложено в приетата програма за работа на депутатите.

Предлага се размерът на данъчните облекчения за деца да бъде увеличен на 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца. За дете с увреждания облекчението ще бъде 12 000 евро. Запазва се възможността сумите да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

С проекта се въвежда и ново данъчно облекчение за детско развитие. То ще обхваща действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца, ненавършили пълнолетие.

Предвижда се от годишната данъчна основа да могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца.

Предложено е и актуализиране на глобите и имуществените санкции, предвидени в закона.

Данък върху свръхпечалбата и по-високи ваучери за храна

Депутатите се очаква да разгледат на второ четене и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се предвижда въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата на компании в определени икономически сфери.

Данъчната основа ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на данъчните печалби за периода 2020–2025 г. Ставката на данъка върху свръхпечалбата е 33%.

Предвижда се 30% от данъка да може да бъде преотстъпван за конкретни цели, сред които инвестиции или формиране на резерви.

Законопроектът предвижда имуществена санкция от 100 000 до 500 000 евро за данъчно задължено лице, което не посочи или посочи невярно данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък върху свръхпечалбата в по-малък размер.

Предвижда се също максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си, да бъде увеличена от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над досегашния лимит от 102,26 евро ще се облага със 7% данък.

Максималната годишна квота за ваучери за храна се увеличава на 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г., като е предвидено тя да бъде увеличена с 20%.