Веси Бонева и Светлин Къслев откриват вечерта на Kosheen в Пловдив

Харизматичната Веси Бонева и саксофонистът Светлин Къслев ще дадат старт на музикалната вечер на британската електронна група Kosheen в Античния театър в Пловдив на 7 август.

Двамата ще открият концерта със специален сет, който ще постави началото на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. Това няма да е първата им обща изява, а поредна среща на сцената, в която гласът на Веси Бонева и саксофонът на Светлин Къслев ще се съчетаят в специално подготвена програма за публиката в Пловдив.

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Веси Бонева е сред най-разпознаваемите български поп изпълнители, с десетки авторски песни, концерти и участия на големи музикални сцени у нас. През годините тя се утвърди със своя отличителен стил и силно сценично присъствие, а съвместните ѝ проекти с композитора и музикант Светлин Къслев впечатляват с модерно звучене и енергични изпълнения.

След тях на сцената ще излязат Kosheen, които пристигат в България за концерт, включващ най-големите им хитове Hide U, Catch, Hungry и песни от богатата им дискография. Британската групата, превърнала се в световен феномен с характерното си съчетание на трип-хоп, дръм енд бейс и електронна музика, за пръв път ще гостува в Пловдив.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg, организатор е Event Masters.