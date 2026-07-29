Как изглежда хижа „Петрохан“ шест месеца след трагедията

Шест месеца след трагедията в хижа „Петрохан“, при която загинаха шестима души, OFFNews публикува кадри от вътрешността на сградата, заснети след като наследниците на част от жертвите за първи път са получили достъп до имота.

Видеото показва сериозни поражения от пожара в част от помещенията, както и разхвърляни вещи и отпадъци в сградата и около нея. По информация на медията, по време на разследването са били иззети множество предмети, включително вещи, които близките трудно свързват с доказателствената дейност, сред тях и няколко китари.

Петрохан: Мотивът остава загадка, разследването продължава

Хижата остана запечатана в продължение на близо половин година с мотив, че на мястото се извършват процесуално-следствени действия. Според кадрите, публикувани от OFFNews, освен силно засегнатите от огъня помещения, има и стаи, които не са пострадали. В тях личат следи от започнат ремонт – боядисани стени и подготвени строителни материали.

При пожара през февруари в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Според основната версия на разследващите тримата са загинали след умишлен палеж, последван от самоубийство.

Седмица по-късно в кемпер край връх Околчица бяха намерени и телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Според прокуратурата Калушев е убил другите двама, след което е отнел и собствения си живот.

Разследването се води от Софийската окръжна прокуратура, но от месеци няма официална информация за неговия напредък. Последният брифинг по случая беше в началото на март, когато беше съобщено, че са назначени допълнителни експертизи. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев неколкократно заяви, че по делото има нови факти, без да даде подробности или да бъде представена официална информация за тях.